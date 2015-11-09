Удалить фон и лишние детали на фотографиях письменных ручек 24шт.

Обработка фотографийЗакрыт51 заявка574 просмотра
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Фото ручек на ткани и бумаге, нужно удалить фон и лишние детали, оставить ручки и тени от них.

Первая фото тестовая обязательно.

8 лет назад
Igor-1979
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад