Необходимо творчески переосмыслить фотографии 4х девушек в photoshop. Подробности в личной беседе по скайпу.
Удалить фон и лишние детали на фотографиях письменных ручек 24шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фото ручек на ткани и бумаге, нужно удалить фон и лишние детали, оставить ручки и тени от них.
Первая фото тестовая обязательно.
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