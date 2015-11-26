Поправить изображение.

[b]Шубу на фото с длинной юбкой заменить на куртку, с фото в брюках. Перевернуть можно любое фото, как Вам удобно. Юбку "дорисовать" выше (ту часть юбки, что закрыта шубой). Если это нужно, то увеличить объем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На изображении замаенить элементы:
1 - тюбик помады синего цвета
2 - вместо зубной счетки кисточку для губ или блеск для губ
На выходе должен быть PSD файл со слоями. Замененые элементы в отдельных слоях доступные для редактирования.
Фото для печати. Размер изображения с которым будуту работать 5625x5097px
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