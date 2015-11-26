Поправить изображение.

$8
Обработка фотографийЗавершен14 заявок250 просмотров
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На изображении замаенить элементы:

1 - тюбик помады синего цвета

2 - вместо зубной счетки кисточку для губ или блеск для губ

На выходе должен быть PSD файл со слоями. Замененые элементы в отдельных слоях доступные для редактирования.

Фото для печати. Размер изображения с которым будуту работать 5625x5097px

http://joxi.ru/Q2KxX0GUd3BpAj

8 лет назад
igor_anat
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
izbushev
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
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