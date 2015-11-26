Поправить изображение.

[b]Шубу на фото с длинной юбкой заменить на куртку, с фото в брюках. Перевернуть можно любое фото, как Вам удобно. Юбку "дорисовать" выше (ту часть юбки, что закрыта шубой). Если это нужно, то увеличить объем ...