Очень рекомендую Игоря. Только позитивные эмоции и положительный результат от работы с ним. Я почти месяц мучился с вирусами а атаками на сайты. Игорь за сутки вычистил весь хостинг, нашел некоторые дыры и причины проникновения "зловредов". Настроил необходимые , редиректы, файлы .htaccess, дал не мало дельных советов по настройке безопасности сайтов. Постоянно на связи - практически и днем и ночью. Игорь спасибо! Будут доставать "зловреды" - буду обязательно обращаться к Вам.