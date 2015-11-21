Отредактировать картинки в фотошопе по шаблону

Сделать следует качественно, так чтобы не только цвет нового логотипа на 100% совпадал с цветами панели, но и качество печати графики, как на панели, так и на новом лого, должны быть едиными. Если панель, на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные картинки 41 шт отредактировать в фотошопе ( общий файл с настройками прилагаю) :
1 отобразить
2 вырезать волш палочкой
3 выровнять
4 заменить оттенок ( изобр-заменить цв )
5 в надписи заменить цифры
6 сохранить в 3 папки
Исходник и что должно получится см картинки ниже.
- Похожие заказы
- $150Обработка фотографий6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Сделать следует качественно, так чтобы не только цвет нового логотипа на 100% совпадал с цветами панели, но и качество печати графики, как на панели, так и на новом лого, должны быть едиными. Если панель, на ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт8 лет назад
См. архив в прицепе к письму. Берем картинку 1, своего рода хедер, убираем надпись Merry Cristmas. Берем картинку 2 (футер) убираем надписи с ленты. Делаем однородный фон под темплитами, вытягиваем пропорции изображения в прямоугольник. Ориентировочно ...Завершен8 лет назад
Нужен человек, владеющий фотошопом. Задачи: Создать несколько изображений-символов Добавить их на готовые изображенияОбработка фотографий30 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, который не плохо соображает в фотошопе. То что нужно сделать можете посмотреть по этой ссылке [url=https://yadi.sk/i/N1iSdhSbkUQtS]https://yadi.sk/i/N1iSdhSbkUQtS[/url] Время на выполнение 9 ч. 30 м.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $8
На изображении замаенить элементы: 1 - тюбик помады синего цвета 2 - вместо зубной счетки кисточку для губ или блеск для губ На выходе должен быть PSD файл со слоями. Замененые элементы в отдельных слоях доступные для редактирования. Фото ...Завершен8 лет назад
[b]Шубу на фото с длинной юбкой заменить на куртку, с фото в брюках. Перевернуть можно любое фото, как Вам удобно. Юбку "дорисовать" выше (ту часть юбки, что закрыта шубой). Если это нужно, то увеличить объем ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Фото ручек на ткани и бумаге, нужно удалить фон и лишние детали, оставить ручки и тени от них. Первая фото тестовая обязательно.Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо творчески переосмыслить фотографии 4х девушек в photoshop. Подробности в личной беседе по скайпу.Завершен8 лет назад