Отредактировать картинки в фотошопе по шаблону

$2
Обработка фотографийЗавершен1 заявка138 просмотров
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Исходные картинки 41 шт отредактировать в фотошопе ( общий файл с настройками прилагаю) :

1 отобразить

2 вырезать волш палочкой

3 выровнять

4 заменить оттенок ( изобр-заменить цв )

5 в надписи заменить цифры

6 сохранить в 3 папки 

Исходник и что должно получится см картинки ниже.  

8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
annades
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Анна все хорошо сделала , то что нужно! Проявила креативность в выборе цвета! Рекомендую!
С Анастасией было приятно и комфортно работать. Оплата была в срок, очень довольна заказчиком. Рекомендую!!!