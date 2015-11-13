Заменить логотип на 102 товарах.

Сделать следует качественно, так чтобы не только цвет нового логотипа на 100% совпадал с цветами панели, но и качество печати графики, как на панели, так и на новом лого, должны быть едиными. Если панель, на которую предстоит наносить лого, наклонная (как в серии товаров Kontaktgrill), то и наносимый логотип следует трансформировать с имитацией наклона.

Вторая часть задачи состоит в том, чтобы привести изображения в серии (каждая серия лежит в отдельной папке) в единый масштаб. У всех продуктов серии одинаковые органы управления, например, регулятор температуры. Ваша задача, ориентируясь на такой единый элемент, выровнять все картинки по масштабу. Т.е. регулятор температуры будет одного размера как на больших, так и на малых печах серии. Далее делаем фон единого размера (всегда по самому крупному продукту серии) и сохраняем каждую картинку на фоне точно такого размера. Размер холста, нижний уровень и центр должны быть едины для всех товаров т.е. при прокрутке картинок «подпрыгивать» они не должны.

- Исходные имена файлов и папок сохраняем.

- Новый лого в папке Logo

- Пример исполнения части 2 см. в папке !Primer

- От претендентов хотелось бы получить тестовую работу в виде двух фото из Kontaktgrill:

KG 2525 GG.jpg

KG 5530 DG.jpg

Все по ссылке https://www.dropbox.com/sh/tlxam73xx1ozryw/AAC1u2GW2d9LUz9Jdi5aIi0va?oref=e&n=189119351

Пожалуйста, прежде чем оставить предложение и обозначить цену скачайте картинки и разберитесь с заданием. В предложении, пожалуйста:

- ссылки на портфолио,

- Вашу цену,

- срок,

- статус заявки "Окончательная".

! Еще раз, внимательно почитайте последний абзац.