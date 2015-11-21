Слепить из клипарта одну картинку

См. архив в прицепе к письму. Берем картинку 1, своего рода хедер, убираем надпись Merry Cristmas. Берем картинку 2 (футер) убираем надписи с ленты. Делаем однородный фон под темплитами, вытягиваем пропорции изображения в прямоугольник. Ориентировочно как в файле "Грубый пример.jpg»

Теперь надо взять игрушки из файлов i1-i5, и красиво развесить, чтобы они как-бы свисали с хедера. Игрушки должны быть по центру композиции (т.к. на них делается акцент), все игрушки примерно одного размера.

В файле i2.png игрушка «лося» повторяется 2 раза, ее можно разместить один раз. Другие все должны висеть, красиво, о не просто, а красиво. Игрушки могу перекрывать друг друга, но не сильно. Как в примере с елками, см. Грубый пример.jpg

Файл на выходе с разрешением для WEB’а около 600x1600 pix.

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