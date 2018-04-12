Вывод цены на сайте

Необходимо создать скрипт на php. При заходе на скрипт должны быть 5 полей для выбора файла с компа, и еще одно поле чтобы дать название папке куда все эти файлы сгруппируются на сервере. Когда файлы ...
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