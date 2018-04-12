PHP – разработчик (фреймворк Yii2)

Мы осуществляем разработку программных продуктов, облачных решений, веб-сервисов, старт-апов. Работаем с 2012 года. Приглашаем в команду

php-разработчиков, среднего и высокого уровня.

Обязанности: Написание кода в команде разработчиков.

Требования: Навыки и опыт в php адекватные статусу middle/senior. Мы работаем на

фреймворке Yii2, соискателю необходимо иметь опыт работы с ним.

Условия:

1. В зависимости от опыта и навыков оплата 80 и более тыс/руб. в месяц. Выплаты еженедельные.

2. Работа удаленная. Рабочее время по каждой задаче фиксируется в

таймтрекере (веб приложение, на компьютер ничего ставить не надо).

3. Наше рабочее время с 10 утра до 18(19) вечера, вам необходимо быть

онлайн (без фанатизма, можно отходить по делам итп, но перекладывать

работу на вечер или другое время когда других нет в сети нельзя). Если

вы работаете по ночам, это предложение не для вас.

Чтобы мы могли оценить ваши навыки, пришлите примеры кода на нашу почту

[email protected] или ссылкой на архив/гитхаб итп в сопроводительном

письме.