PHP – разработчик (фреймворк Yii2)

Необходимо создать скрипт на php. При заходе на скрипт должны быть 5 полей для выбора файла с компа, и еще одно поле чтобы дать название папке куда все эти файлы сгруппируются на сервере. Когда файлы ...
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Мы осуществляем разработку программных продуктов, облачных решений, веб-сервисов, старт-апов. Работаем с 2012 года. Приглашаем в команду
php-разработчиков, среднего и высокого уровня.
Обязанности: Написание кода в команде разработчиков.
Требования: Навыки и опыт в php адекватные статусу middle/senior. Мы работаем на
фреймворке Yii2, соискателю необходимо иметь опыт работы с ним.
Условия:
1. В зависимости от опыта и навыков оплата 80 и более тыс/руб. в месяц. Выплаты еженедельные.
2. Работа удаленная. Рабочее время по каждой задаче фиксируется в
таймтрекере (веб приложение, на компьютер ничего ставить не надо).
3. Наше рабочее время с 10 утра до 18(19) вечера, вам необходимо быть
онлайн (без фанатизма, можно отходить по делам итп, но перекладывать
работу на вечер или другое время когда других нет в сети нельзя). Если
вы работаете по ночам, это предложение не для вас.
Чтобы мы могли оценить ваши навыки, пришлите примеры кода на нашу почту
[email protected] или ссылкой на архив/гитхаб итп в сопроводительном
письме.
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