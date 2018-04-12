Скопировать дизайн и посадить на опенкарт

Есть сайт, магазин.

Нужно скопировать его дизайн, но без корзины итд. Сделать типа каталога товаров, без возможности покупки.

А также:

1. Изменить цветовую схему сайта на другую и мелкие правки по дизайну.

2. Посадить эту всю эту байду на опенкарт

3. По правках итд более подробно опишу в тз.

Оставляйте в заявках свои контакты для связи.