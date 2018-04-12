Необходимо исправить меню сайта на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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1.Требуется исправить меню мобильной версии нового сайта. (пока на временном хостинге)

2. Сейчас переносим контент со старого сайта, будем запускать новый, появляются некоторые недочеты, моменты кот. нужно исправить и т. д. 

WordPress
6 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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