Необходимо исправить меню сайта на wordpress

Порядка 200-250 товаров. Переносить нужно в интернет-магазин на OpenCart. Админка легкая, справится даже школьник.. Отдам сразу нескольким исполнителям, так как сроки горят, исполнители согласились и слились...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Требуется исправить меню мобильной версии нового сайта. (пока на временном хостинге)
2. Сейчас переносим контент со старого сайта, будем запускать новый, появляются некоторые недочеты, моменты кот. нужно исправить и т. д.
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