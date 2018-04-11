Внедрить на сайт капчу на основе смс

В существующие доски объявлений (знакомства дла взрослых) необходимо внедрить скрипт на php, который перед подачей объявления будет присылать на номер сотового телефона код для проверки вместо капчи. Необходимо бесплатное решение на основе Facebook API или иное, существующее на рынке. К этому решению будет необходимо будет реализовать и определенную скриптовую систему, где можно будет запрещать определенные номера телефонов, устанавливать лимиты на постинг и т.д. Также необходимо будет переработать саму форму для подачи объявлений, чтобы она была максимально удобной с точки зрения ux/ui. Ищу исполнителя или небольшую команду исполнителей, имеющих опыт и могущих в том числе проконсультировать по этим вопросам. Четкого ТЗ нет.