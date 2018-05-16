Доработать функционал

Сайт на wordpress, стандартная тема

Прикрутил плеер на сайт http://www.vsvmedia.ru/testtesttest/

Теперь необходимо сделать следующее:

На сайте есть кнопки которые соответствуют жанрам музыки (Джаз, поп, рок). И есть зарегистрированные пользователи.

Необходимо реализовать выбор какому пользователю какой жанр музыки отображать. То есть вероятнее всего в админке каждого пользователя должны появится чекбоксы которые соответствуют каждому жанру и в зависимости от выбранных чекбоксов такие кнопки у пользователя и отображаются на страничке http://www.vsvmedia.ru/testtesttest/

Лучше всего будет если проставлять данные галочки сможет только админ сайта.

Жанров будет больше, текущие жанры создал просто для примера.

http://www.vsvmedia.ru/testtesttest/

Логин: test

Пароль: 333111