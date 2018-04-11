Работа с Web Speech Google API (голосовой ввод текста)

Здравствуйте, есть сайт в котором расположена форма для ввода текста голосом. (взято с google web speech api)

https://kroktest.000webhostapp.com/

Нужно сделать:

Когда пользователь ввел текст голосом он может говорить голосом команды, к примеру у вас есть текст из 10 предложений, вы говорите "Выбрать весь текст", или можете сказать "Выбрать 1 предложение", или "Выбрать 8 предложение", после этого вы говорите "Начинаем редактирование" или "Режим редактирования", не важно, потом вы можете сказать "Изменить цвет на "синий" и текст этого предложения меняется на черный, или "Выделить", к тексту применяется тег , или же "Изменить размер текста на "14", или же "Добавить тег " после этого можно сказать "Закончить редактирование" и редактирование заканчивается и можно скачать набранный текст в .txt или .rtf

Сроки до конца мая.

Жду ваши цены и предложения.