Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, Java, Ajax)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок171 просмотр
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Необходимо доделать начатый проект по написанию калькулятора на сайт, используемые технологии: PHP, MySQL, Java, Ajax, полное ТЗ есть, принцип написания: ТЗ разбивается на части, оплачивается по договоренности, за каждую реализованную часть, работы ведутся на сервере заказчика.

PHPMySQLAjax
6 лет назад
yarit_pro
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$50
7 дней
После начала работ по проекту выяснилось, что работа по реализации будет более длительной и трудоемкой. Исполнитель указал на нюансы и сложности, подсказал, как проще решить возникшие трудности. Всегда был на связи в оговоренное время, при общении корректен и вежлив. Рекомендую в качестве исполнителя.
Заказчик быстро предоставил все доступы и необходимую информацию для исполнения задачи, обозначил приоритеты, дал обратную связь по результату и оплатил услуги. Дмитрий знает чего хочет и может грамотно это объяснить. Рекомендую как надёжного заказчика.