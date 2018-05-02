Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, Java, Ajax)

После начала работ по проекту выяснилось, что работа по реализации будет более длительной и трудоемкой. Исполнитель указал на нюансы и сложности, подсказал, как проще решить возникшие трудности. Всегда был на связи в оговоренное время, при общении корректен и вежлив. Рекомендую в качестве исполнителя.