Сверстать и установить одностраничник на WP

На сайте https://ivanovskiytekstil.ru настроена интеграция с CRM online.business.ru (с сайта товары и заказы передаются в СRM).Почти со всеми товарами все хорошо, но некоторые (есть примеры артикулов) не передаются в CRm. Соответственно и заказы с ними ...