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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать и установить одностраничник на WP. Исходники в PSD.
+ сделать адаптив
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