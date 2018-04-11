Пройти ТЕСТ AMOCRM

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
AMOCRMhttps://www.amocrm.ru/partners/private/Необходимо пройти тест на партнера AMO CRM.
Задача считается выполнена:
Если тест пройден успешно.
Все вопросы и корректные ответы скопированы в WORD файл.
Логин, пароль к кабинету - предотсавлю после назначения на выполнение задания.
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