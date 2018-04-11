Форма заявки на расчет joomla 3

Нужно реализовать подобную форму заявки на расчет - http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/

Имею ввиду где начинается "Калькулятор расчета кухни онлайн", шаги 1-8, но это не калькулятор, сбор данных просто.

Прикрепил файла. в doc продублировано, так как на фото возможно непонятно будет написано.

По внешнему виду как на сайте http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/ таким же аккордеоном

Справа список можно не делать. Делаем - список названия разделов на всю длину

экрана, первый раздел сразу же раскрыт, его заполнили нажали далее он

свернулся раскрылся следующий.

Это для сайта http://kuhni.grantnn.ru/ в пункт ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КУХНИ

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