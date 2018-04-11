Форма заявки на расчет joomla 3

[b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать подобную форму заявки на расчет - http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/
Имею ввиду где начинается "Калькулятор расчета кухни онлайн", шаги 1-8, но это не калькулятор, сбор данных просто.
Прикрепил файла. в doc продублировано, так как на фото возможно непонятно будет написано.
По внешнему виду как на сайте http://www.homprojekt.ru/raschet-kuhni/ таким же аккордеоном
Справа список можно не делать. Делаем - список названия разделов на всю длину
экрана, первый раздел сразу же раскрыт, его заполнили нажали далее он
свернулся раскрылся следующий.
Это для сайта http://kuhni.grantnn.ru/ в пункт ПОШАГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КУХНИ
сделан на joomla 3.8. с SP Page Builder
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