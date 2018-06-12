Натянуть и спрограммировать - MODX

$170
Веб-программированиеЗавершен1 заявка112 просмотров
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Вот верстка https://yadi.sk/d/-y9IYAok3UJpmN

Вот ТЗ https://yadi.sk/d/n8zBXArL3UJpp8

Частичная постоплата 

Срок - 10 дней

MODX
6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад
$170
10 дней
Как всегда, сделано все четко и хорошо
Задание поставлено четко, всегда на связи, с оплатой проблем нет. Ответственный и грамотный заказчик.
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