Натянуть и спрограммировать - MODX

Есть ряд правок, нужен специалист который хорошо разбирается в этом конструкторе. Более подробно обговорю в переписке с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот верстка https://yadi.sk/d/-y9IYAok3UJpmN
Вот ТЗ https://yadi.sk/d/n8zBXArL3UJpp8
Частичная постоплата
Срок - 10 дней
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