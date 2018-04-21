Есть интернет-магазин. Для него надо разработать плагин "Списки покупок". В личном кабинете пользователь может создать разные списки и позже добавлять в списки товары и варианты из каталога. При клике по кнопке "добавить в список" в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно скопировать лендинг пейдж, сделать так, чтобы заявки падали ко мне на почту [email protected]
2) На сайте надо сделать примитивную страницу благодарности.
3) Проверить формы и скрипты на сайте не падают ли заявки кому-то еще, кроме меня.
Если все будет окей, готов сотрудничать на постоянной основе.
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