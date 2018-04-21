1) Нужно скопировать лендинг пейдж, сделать так, чтобы заявки падали ко мне на почту [email protected]

2) На сайте надо сделать примитивную страницу благодарности.

3) Проверить формы и скрипты на сайте не падают ли заявки кому-то еще, кроме меня.

Если все будет окей, готов сотрудничать на постоянной основе.