Доработка приложения react-native + Апи + админка

Все привет, ищу исполнителя для доработки приложения

В заявке обязательно указать тсоимость и сроки.

Описание приложения:

Приложение о путешествиях, со списком туров,в кажом туре есть свои ссылки на внешние сервисы, которые позволяют заказать тур/билет/отель итп

- 3 версии языковые (каждая версия со своими турами)

- Интеграция с сайтом (по апи которое уже есть)

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Что уже есть ?

- Сверстанные экраны

- Написанные апи для 3х версия языковых (php json) (кроме единичных туров)

Что нужно?

- Изменить некоторые элементы дизайна (+добавить новые элементы – кнопки в шаблоне статьи)

- В админке добавить 3 поля и привязать к кнопкам в шаблоне статьи (то есть получается добавить в админке, описать апи и привязать к приложению)

- Сделать пуш уведомления

- Закачать на аккаунт эпл + андроид в самом конце