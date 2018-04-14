FrontEnd Angular 5 разработка фронта торговой площадки

$2400
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок390 просмотров
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Описание: 

Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект )

В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано

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В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм.  

Также можно писать в скай: тагаеванвар  писать латиницей.  

P.S. не работаем с готовыми командами, студиями, компаниями.

Angular
5 лет назад
untelecom2
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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