Разработка компонентов сайта

Описание: Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект ) В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано ================================================== =============== ================= В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. Также можно писать в скай: тагаеванвар ...
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HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, спецификации W3C и WHATWG, HTML5/CSS3 Polyfills)
Препроцессоры CSS (Sass, Less, Stylus и т. д.)
отличное знание JavaScript (тонкости, прототипы, наследование, контексты, замыкания)
понимание принципов OOP, MVC, MVVM в JavaScript
Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery
Знание DOM-моделиHTML5 API
Понимать принципы построения бекэнда и разбираться в серверных технологиях (Node.js, PHP и т. д.)
Инструменты дебаггинга (Chrome Dev Tools, Firebug и прочие)
система контроля версий GIT
Базы данных и языки запросов (SQL, MySql, NoSQL и т. д.)
Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)
умение комментировать и документировать код
кросс-браузерная и кросс-платформенная разработка;
адаптивная и отзывчивая верстка;
веб-шрифты;
принципы SEO-оптимизации.
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