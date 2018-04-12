Описание: Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект ) В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано ================================================== =============== ================= В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. Также можно писать в скай: тагаеванвар ...
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Нужна верстка, макеты в лс кину
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