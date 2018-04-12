Нужна Верстка

Веб-программированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Нужна верстка,  макеты в лс кину

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
3 дня
Благодарю за отличную и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена качественно, все по ТЗ. Все правки были сделаны незамедлительно. Рекомендую! Приятно было работать, буду обращаться и в будущем.
Спасибо за работу. Отличный заказчик! Предоставил макет, все исходники, шрифты, тз (создал все комфортные условия для работы). Всегда на связи. Оплата моментальная. Однозначно рекомендую и расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
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