Отремонтировать капчу на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок123 просмотра
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Движок на сайте: get-Simple

Проблема: сломалась recaptcha на контактной форме.

Требуется: Отремонтировать капчу, проверить что почта с контактной формы приходит.

6 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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