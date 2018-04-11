Отремонтировать капчу на сайте

Описание: Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект ) В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано ================================================== =============== ================= В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. Также можно писать в скай: тагаеванвар ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок на сайте: get-Simple
Проблема: сломалась recaptcha на контактной форме.
Требуется: Отремонтировать капчу, проверить что почта с контактной формы приходит.
- Похожие заказы
- $2400Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовый сайт с темой и плагинами на Вордпресс http://www.infokr24.site/ Задача стоит таким образом: 1. Необходимо сделать структуру категорий для фирм (заполнить категории). 2. Разобраться с картой (не работает определение местоположения и поиск по расстоянию). 3. При поиске по сайту ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Сайт на wordpress, стандартная тема Прикрутил плеер на сайт http://www.vsvmedia.ru/testtesttest/ Теперь необходимо сделать следующее: На сайте есть кнопки которые соответствуют жанрам музыки (Джаз, поп, рок). И есть зарегистрированные пользователи. Необходимо реализовать выбор какому пользователю какой жанр музыки отображать. То есть вероятнее всего ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, для сервиса по ремонту медтехники нужен простенький сайт на конструкторе Юкит. Тариф купим[u] без возможности вставлять свой код и загружать сторонние шаблоны [/u], исходя из чего один вариант - выбирать из стандартных и делать из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проект серьезный,поэтому ищу только человека с опытом в такой теме, если вы без опыта или показываете чужое портфолио, то при собеседовании все равно это выясниться, поэтому просьба не писать таким! В Заявке Прошу указыватьсразу какой вид деятельности можете предлоить, примерную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Все привет, ищу исполнителя для доработки приложения В заявке обязательно указать тсоимость и сроки. Описание приложения: Приложение о путешествиях, со списком туров,в кажом туре есть свои ссылки на внешние сервисы, которые позволяют заказать тур/билет/отель итп - 3 версии языковые ...Закрыт6 лет назад
добрый день. Эдуард , хотела бы уточнить у вас стоимость и есть ли возможность установить бот для программы сити мобил ,что бы ловил заказы. и назначал на водителя.Закрыт6 лет назад
Установить Google Tag Manager и настроить с его помощью отслеживание заполнения форм (цели для google analytics), ТЗ на установку GTM если нужно подготовит SEO-специалистЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть сайт в котором расположена форма для ввода текста голосом. (взято с google web speech api) https://kroktest.000webhostapp.com/ Нужно сделать: Когда пользователь ввел текст голосом он может говорить голосом команды, к примеру у вас есть текст из 10 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Задача следующая: есть база клиентов в bitrix 24 с разными сущностями (лиды, контакты, сделки), сейчас стоит задача перейти на amocrm без потери действующей базы.Закрыт6 лет назад