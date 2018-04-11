Поиск и удаление вирусов на сайтах WP

Описание: Необходимо разработать с нуля фронт на Angular (Angular 5+ проект ) В качестве бэка Yii2 (Rest API) – ядро написано ================================================== =============== ================= В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. Также можно писать в скай: тагаеванвар ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь.
Есть 2 сайта.
1 сайт: regoladarte.ru, сайт не создается рекламная компания в Google Adwords, формулировка: "Объявление Отклонено: Вредоносное или нежелательное ПО", искал через сервисы и плагины, только 1 сервис показал возможную причину: quttera.com/detailed_repo..., но данный файл скрипта важен, без него не работают основные элементы главной страницы и он был изначально. Вообщем нужно сделать анализ сайта и исправить проблему с вирусом.
2 сайт: weddlngsinema.ru – тут каждый день появляются в разных папках сайта файлы: favicon_РАЗНЫЕЧИСЛА.ico и прописывается в файлах движка и плагинов:
/*7b9bd*/
@include "x2fhox6de/x6camx70ocx300/x77edx64lnx67six6ee mx61.rx75/wx77w/x77p-x63onx74enx74/px6cugx69nsx2fa lx6c-ix6e-ox6ee-x73eox2dpax63k/x66avx69cox6e_1x350 9x632.x69co";
/*7b9bd*/
вот такие конструкции, так же чищу вируса нет, но через 1 день снова в новому месте, права на папки ставили уже минимальные, ставили плагины для защиты WP но они какие то недейственные (видимо не те ставили)
Нужна вообщем помощь человека кто знает как найти и удалить вирусы на сайтах WP и что бы с гарантией хотя бы на 1-3 месяца....
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