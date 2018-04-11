требуются срочные доработки на вордпрессе:

у нас установлен плагин событий и мероприятий, в админке это выглядит так http://joxi.ru/E2p9y5BsBndw1A

надо сделать:

1. В кабинете пользователя, должна быть возможность добавить события. На данном этапе программист вывел просто поля, которые нужно причесать и связать с нашим плагином. http://joxi.ru/1A5aBeXtKqopMA

2. реализовать возможность покупки билетов, со страницы мероприятия.

как я это вижу:

чтобы не перекраивать все, у нас стоит плагин покупки билетов через магазин woocomerce только тип товара надо выбирать event. Но есть проблема, т.к. магазин заточен под каталог вина, то шаблон страницы с билетом выглядит плохо.

Но есть решение, у нас есть верстка в мероприятиях которую можно использовать, только делаем вот такие изменения http://joxi.ru/E2p9y5BsBnZoOA

и связываем этот тип товара с этим шаблоном, и все, далее работает woocomerce, стандартная корзина, оплата, отсылка уведомления.

или вариант второй, поставил еще один плагин, но что то в нем не работает не создает билеты, и оплата только пайпал а нудно на яндекс кассу, в общем любой из вариантов.

это очень срочная задача.

планируется что это можно решить за 1-2 дня, но выслушаю конструктив. бюджет 7 тыс руб.