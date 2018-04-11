Вёрстка и программная часть для лендинга

Есть скрипт наноскроллера: https://jamesflorentino.github.io/nanoScrollerJS/ Он установлен на сайте, но высота контейнера наноскроллера сейчас статическая, всегда. Необходимо сделать - чтобы высота контейнера наноскроллера автоматически изменялась при изменении высоты окна браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите свои цены и сроки.
Без указания цены и сроков заявка рассматриваться не будет.
строго без предоплаты или через FairPlay
оплата: перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, WebMoney или Paypal
Необходимо сделать вёрстку и программную часть. Дизайн с рыбой-текстом прикладываю (при начале работы вышлю другой файл с нормальным текстом и более доработанный логически по слоям со всевозможными выделениями. Внизу расположены варианты теста из первого блока (в доработанном макете они будут а своём месте)https://yadi.sk/d/wCgf0pvM3UKsXk)
СТОИМОСТЬ И СРОКИ НАПИШИТЕ, пожалуйста, ОТДЕЛЬНО ЗА 1 часть работы, отдельно ЗА 2 часть работы
1 ЧАСТЬ РАБОТЫ:
Вёрстка:
- Скрипт Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио
- Анимация:
* на бургере, типо такого https://chulakov.ru/#works
*анимация в меню (джипег картинки как по-порядку выезжают пункты, кидаю)
*анимация во втором блоке с выездом пунктов по порядку
* в макете есть подчёркивания у кнопок, они видны при наведении. в третьем блоке с работами тексты появляются при наведении. в тесте обводка у кнопки "далее" появляется при наведении
(принимаются и Ваши предложения по анимации)
*можете предложить что-то добавить на своё усмотрение
2 ЧАСТЬ РАБОТЫ:
В программной части необходимо сделать следующее:
- Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем
- Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение)
- Добавление заказа в базу данных
- Простенькую Admin-панель. Надо взять какой-нибудь бесплатный шаблон за основу, чтобы у неё был приятный внешний вид
- Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться.
- Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента)
- Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов
- Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований,чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента
- Мелкие детали, которые посчитаете сделать нужными на своё усмотрение
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