Вёрстка и программная часть для лендинга

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Необходимо сделать вёрстку и программную часть. Дизайн с рыбой-текстом прикладываю (при начале работы вышлю другой файл с нормальным текстом и более доработанный логически по слоям со всевозможными выделениями. Внизу расположены варианты теста из первого блока (в доработанном макете они будут а своём месте)https://yadi.sk/d/wCgf0pvM3UKsXk)

СТОИМОСТЬ И СРОКИ НАПИШИТЕ, пожалуйста, ОТДЕЛЬНО ЗА 1 часть работы, отдельно ЗА 2 часть работы

1 ЧАСТЬ РАБОТЫ:

Вёрстка:

- Скрипт Fancybox или аналог для открытия полных изображений из портфолио

- Анимация:

* на бургере, типо такого https://chulakov.ru/#works

*анимация в меню (джипег картинки как по-порядку выезжают пункты, кидаю)

*анимация во втором блоке с выездом пунктов по порядку

* в макете есть подчёркивания у кнопок, они видны при наведении. в третьем блоке с работами тексты появляются при наведении. в тесте обводка у кнопки "далее" появляется при наведении

(принимаются и Ваши предложения по анимации)

*можете предложить что-то добавить на своё усмотрение

2 ЧАСТЬ РАБОТЫ:

В программной части необходимо сделать следующее:

- Отправку заказа на e-mail после отправки формы пользователем

- Отправку информации по SMS на телефон администратора, когда поступает новый заказ (можете выбрать сервис на своё усмотрение)

- Добавление заказа в базу данных

- Простенькую Admin-панель. Надо взять какой-нибудь бесплатный шаблон за основу, чтобы у неё был приятный внешний вид

- Каждый заказ имеет 4 статуса: новый, в работе, аннулирован, оплачен. В Admin-панели этот статус должен легко меняться.

- Какой-нибудь фильтр для поиска заказов (как минимум, по статусу и по e-mail клиента)

- Механизм для проведения SPLIT-тестов и последующий просмотр результатов

- Сохранение всех UTM-меток в базу данных (но без дублирований,чтобы F5 не добавлял новые записи в базе). И у каждого заказа в Admin-панели должны отображаться UTM-метки, которые привели этого клиента

- Мелкие детали, которые посчитаете сделать нужными на своё усмотрение