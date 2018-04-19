Backend программирование сайта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок183 просмотра
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Здравствуйте  

Ищу backend программиста.  

Задача прикрутить CMS к сайту (под нашу задачу скорее на uii). Переделываем старый сайт: tsun.com.ru/  

Была самописная админка. На данный момент заказчик требует перехода на стандартные решения  

Сейчас уже готов прототип: qp5ybc.axshare.com/#g=1  

Готов дизайн https://drive.google.com/drive/folders/1-pWleIHyL58D6PB-ShlLO52te46gxOtB

Есть ТЗ https://drive.google.com/file/d/1nrhk2N9zlupaDAXsroGPN11ecpdfYvIH/view

Без предоплат,  оплата поэтапно.  Оставляйте скайп.

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$250
10 дней
Благодарю за хорошую и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена , все по ТЗ.Рекомендую!Буду обращаться и в будущем.
Оперативно и профессионально поставлены задачи .Всё четко и понятно.Рекомендую как надежного Заказчика.Буду иметь с ним дело в дальнейшем.