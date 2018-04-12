Собрать лендинг на PlatformaLP по прототипу

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Здравствуйте. Нужно собрать лендинг на 15 блоков в тематике йога по готовому прототипу. Прототип предоставлю выбранному кандидату. Срок выполнения 3-5 дней. Бюджет 3000 рублей. При отклике на проект оставляйте ссылки на свое портфолио.

6 лет назад
nskwz525
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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