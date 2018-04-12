Необходимо разработать калькулятор и подключить к Open Cart

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Есть задача сделать онлайн калькулятор, который производит несложный расчет и в результате предоставляет данные (по совпадению результата рассчета и еще одного значения, вводимого пользователем). Все данные предоставляются в виде таблицы.

Условно:

1. Пользователь вводит Значение 1 и Значение 2

2.Калькулятор делит Значение 1 на 3,5 сопоставляет полученный результат со Значением 2 и показывает пользователю еще три значения, которые соответствуют полученному результату.

Необходимо:

1. Написать сам калькулятор

2. Сверстать согласно ТЗ и стилей сайта

3. Подключить его к сайту на Opencart

Просьба указать в предложении вилку стоимости от и до. Все вопросы и более подробное ТЗ в ЛС.