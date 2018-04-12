Здравствуйте. Нужно собрать лендинг на 15 блоков в тематике йога по готовому прототипу. Прототип предоставлю выбранному кандидату. Срок выполнения 3-5 дней. Бюджет 3000 рублей. При отклике на проект оставляйте ссылки на свое портфолио.
Необходимо разработать калькулятор и подключить к Open Cart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Есть задача сделать онлайн калькулятор, который производит несложный расчет и в результате предоставляет данные (по совпадению результата рассчета и еще одного значения, вводимого пользователем). Все данные предоставляются в виде таблицы.
Условно:
1. Пользователь вводит Значение 1 и Значение 2
2.Калькулятор делит Значение 1 на 3,5 сопоставляет полученный результат со Значением 2 и показывает пользователю еще три значения, которые соответствуют полученному результату.
Необходимо:
1. Написать сам калькулятор
2. Сверстать согласно ТЗ и стилей сайта
3. Подключить его к сайту на Opencart
Просьба указать в предложении вилку стоимости от и до. Все вопросы и более подробное ТЗ в ЛС.
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