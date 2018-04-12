Сайт по прокату одежды

сайт, попадая на который в 2счета можно забронировать выбранный outfit.

1. клиент выбирает образ из представленных фото

2. вводит на календаре нужный ему период проката

3. выходит цена заказа.

4. человек соглашается или не соглашается.

5. соглашаясь с ценой автоматически входит в чат со службой поддержки где договаривается обо всем там

мне нужна легкость в обращении с сайтом и никакой лишней нагружающей информации.

рисунки, фото, тексты все есть. нужно привести в работу нужный алгоритм. и чтобы все работало.

от вас сроки работы и стоимость услуги. спасибо.