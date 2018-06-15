Мы работаем, пока вы отдыхаете!
Что я могу вам предложить?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом.
В работе я использую различные фреймворки (Yii2, Laravel и т. д.), в том числе, написанные с нуля.
Я считаю, что каждый сайт должен быть красивым и удобным для вас и ваших клиентов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Отличный программист! Все оперативно, моментально отвечает на вопросы, очень адекватные цены! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный Заказчик! Все время выполнения был на связи и грамотно объяснял что необходимо делать. Рекомендую!