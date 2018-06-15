keenin_ru

Александр keenin_ru

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мы работаем, пока вы отдыхаете!

Что я могу вам предложить?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом.

В работе я использую различные фреймворки (Yii2, Laravel и т. д.), в том числе, написанные с нуля.

Я считаю, что каждый сайт должен быть красивым и удобным для вас и ваших клиентов.

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Отзывы заказчиков

guest_15287978715778
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Редактировать и разместить сайт
Отличный программист! Все оперативно, моментально отвечает на вопросы, очень адекватные цены! Всем рекомендую!
Отличный Заказчик! Все время выполнения был на связи и грамотно объяснял что необходимо делать. Рекомендую!
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