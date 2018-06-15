Мы работаем, пока вы отдыхаете!

Что я могу вам предложить?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом.

В работе я использую различные фреймворки (Yii2, Laravel и т. д.), в том числе, написанные с нуля.

Я считаю, что каждый сайт должен быть красивым и удобным для вас и ваших клиентов.