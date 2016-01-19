Разработать макет стенда для выставки

Требуется нарисовать макет стенда для выставки. Макет должен быть выполнен в черных тонах. Подробнее информация на почту или в скайп.

В приложении к заданию макет стенда. И два файла с набросками по тематике.

Требуется создать единый стиль для всего макета ( в темных тонах) Хочется чтобы было в таком же стиле как главное фото с попой.

Нижнее фото KOREA - переписать по русски.

Фото с камнями - можно использовать другое фото в такой же теме. Единственное в вверху фото должно быть слово "ГИГИЕНА". Нужны натуральные компоненты, предположительно камни, возможно вода и какой то элемент свежести ( листок, цветочек в белом или зеленом цвете.). Ближе к природе.

Справа фото с функциями - сделать в черных тонах, чтобы подробное фото с функцией было единым с общим цветом.

Логотип смотрится не красиво на черном фоне. Нужно поправить. Можно попробовать в белом цвете на черном фоне.

Фото с пультами сделать также на черном фоне.

Фото с унитазом - убрать надписи, можно поставить другой интерьер.

Сам стенд будет 6 метров в длину и 3 метра в ширину.

Фото можно использовать из ссылки.

http://senspa.ru/services/katalog/