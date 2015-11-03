Оформить в простом лаконичном стиле обложку для книги, с пожеланиями для клиентов. примеры таких обложек https://goo.gl/y6xJBa Размеры указаны в приклепленном документе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании http://www.et-energy.ru/.
Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/?filter=19590909090 размер миди 3сп (цвет на Ваше усмотрение)
Требования к макету http://www.augustborg.ru/technical_requirements/trebovaniya_po_podgotovke_fajlov_dlya_pechati/
логотип в приложении
Здесь http://www.et-energy.ru/vse.jpg пример календаря 2015г. Подложка закрывается полностью календарным
блоком + остается низ 50мм (т.е. блок 210–50=160мм). Обложка — это то, что сверху.
Макет должен быть полным: и обложка и календарный блок и низ, а не только обложка.
Заявки принимаются до 10 ноября.
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