Визуализация упаковки в 3D

Дизайн продукцииЗавершен6 заявок240 просмотров
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Добрый день, необходима визуализация упаковки продукции. Это будет картонный тубус (бумажная втулка), обшитая камуфляжной бумагой, по краям будут пластиковые черные заглушки.

8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Андрей, отлично выполнил наша задачу! Терпеливо выслушивал наши пожелания и вносих их в работу. Одни положительные эмоции, от работы с Андреем. Рекомендую!
Работой с Антоном доволен. Адекватный заказчик. Постановка задачи понятная, во время работы высылал карандашные наброски для наглядности, что есть большой плюс. Оплата в срок. Рекомендую.
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