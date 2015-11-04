Визуализация упаковки в 3D

Всем привет! Нужно собрать и сделать единый Прайс-Лист. Со своей стороны мы предоставим Прайс Листы от 10 разных компании. Общая количество наименовании товаров будет примерно 90-120 шт. Нужно будет все собрать в один в эксель файл ...
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Добрый день, необходима визуализация упаковки продукции. Это будет картонный тубус (бумажная втулка), обшитая камуфляжной бумагой, по краям будут пластиковые черные заглушки.
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