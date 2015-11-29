Макет дисконтной карты

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок283 просмотра
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Нужно отрисовать в векторе логотип и сделать макет дисконтной карты по ТЗ во вложении. Нужно представить несколько вариантов шрифтов на лицевой и обратной стороне.

Тех требования:

Корел, Фотошоп, Иллюстратор

растровые изображения не менее 300dpi

дообрезной формат 91*57, послеобрезной формат — 86*54

8 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный макет, как всегда!
Всё идеально! Рекомендую!!!
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