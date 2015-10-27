Создать афишу благотворительной ярмарки + подобрать шрифт для логотипа

Необходимо подобрать шрифт для логотипа благотворительной ярмарки, буквы (кириллица) должны быть вязаные, с резьбой по дереву или как будто вырезанные из ткани. В общем что-либо, что подходит под тематику handmade.

Далее необходимо сделать афишу для благотворительной ярмарки, которую можно будет распечатать на формате а3.