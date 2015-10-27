Дизайн настольной лампы по примеру

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Добрый день,

Ищу человека способного сделать "дизайн" лампы, как на фото.

Несколько направлений, 2-4 дизайна для каждого. 

Подробности и примеры работ лично.

8 лет назад
funkforfun
38 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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