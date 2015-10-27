Дизайн настольной лампы по примеру

Нужно нарисовать дизайны трех писем. Оплата за каждое 100р (немного, знаю). Дизайны отдам разным исполнителям. Ссылка на мокапы - https://moqups.com/[email protected]/ZVzMNOgR (3 страницы там)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Ищу человека способного сделать "дизайн" лампы, как на фото.
Несколько направлений, 2-4 дизайна для каждого.
Подробности и примеры работ лично.
- Похожие заказы
- $3Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Нужно сделать сделать визитку. Визитка должна сочетать в себе деловой стиль с креативностью (чтобы она ярко выделялась среди других) и солидностью. Вот пример такого рода визитки прикреплен к заданию. Под (или Над) моим именем (более точно ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать каталог по материалом в строительной сфере. Каталог будет содержать примерно 15-20 наименовании материалов. Каталог должен быть очень красивым, профессиональным и читабельным. Картинки и текст предоставим. Общая количество страниц примерно 35-45 страниц. Жду цену ...Завершен8 лет назад
Нужно оформить программу в спортивном виде, стилеДизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
Хотим разработать несколько предметов брендированной одежды для "магазина на выходе" для клиентов компании Эквесто, но не просто с нанесением лого. 1. Футболки(тематика Алтай), примеры [url=https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716]https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716[/url] - карта машрута - достижение (например, труднодоступный водопад Учар) - тематическая (например, Чуйский тракт для ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика - дорогая элитная посуда, и предметы интерьера. Требования к макету - http://zakaz.wolf.ua/ru/requirements/hengeri/ Подробнее - в лс.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется дизайнер для создания листовок Интернет-провайдера (акции, новые тарифы, и т.д.). Заказы регулярные , с оплатой никаких проблем. Прошу сразу указывать окончательную АДЕКВАТНУЮ ценуДизайн продукции19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо сделать визитку. Сверху слева логотип, по центру КИРИЛЛ ЛЮБИН, снизу в правом углу WWW.KNIFEARTACADEMY.PRO все.Завершен8 лет назад
Нужно довести до ума либо полностью переделать вот этот макет. Исходник в PSD.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени. Нужно два макета наклейки на микровавтобус (авто белого цвета) размером 90см*46см. На макете нужно разместить логотип, текст, тематичный фон (можно стоковый) и номер телефона. 1. Разработка ППР, ПОС, ПОД и ТК 2. Помощь в сдаче объектов, Оформление ...Завершен8 лет назад