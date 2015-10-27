Дизайн письма email рассылки

Нужно подготовить универсальный макет в Illustrator' е для подстановки картинки на кружки. В макете должны меняться картинка на кружке, заливка кружки внутри и ручка подстановкой цветного фона. Кружки должны стоять на темном столе/красивом блокноте, задний фон не ...