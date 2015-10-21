Сделать тематический дизайн двухсторонней визитки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для солидной фирмы необходимо сделать макет квартального календаря на подарки, нестандартный, цепляющий, креативный, но это должно быть бизнес-издание, без фривольных штучек) Наш сайт http://s5.gxgroup.org/ Необходим дизайнер, который окинет взглядом наш сайт и наши работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема визитки -
Общие требования - не мельчить, яркая (не темная), ХОРОШО ЧИТАЕМЫЙ ТЕКСТ, тематическая примеры: http://www.myvizitki.com/obraztsi-vizitok/blog
тех требования:
92х52
формат tiff
цвет модель СМУК
отступы - 5мм
вылеты - 2мм
Что на визитки
Лицевая сторона:
ФИО
Парикмахер-модельер
(пиктограмка телефона) +7 (926) ххх
• Женские, мужские и детские стрижки
• Свадебные и вечерние прически
• Профессиональное плетение кос
• Ламинирование и биозавивка ресниц
• И другие виды парикмахерских услуг
Обратная сторона:
Дипломированный мастер в сфере красоты, более 14 лет опыта!
Позвоните сейчас и получите на первую услугу 5%
А если у Вас День Рождения, то Ваш подарок 10%
Бесплатная консультация по телефону: +7 (926) ххх
Первым 14 клиентам – макияж бесплатно!
Укажите цену, время и портфолио
- Похожие заказы
- $100Дизайн продукции20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Разрабатываем новый маркетинг кит и нам необходимо его оформить и визуализировать. ТЗ по ссылке на гугл докс: https://docs.google.com/document/d/1k_5RqOdZCq09t5u4-f4-cbg3CovfenVOy2jr9gqCKb4/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад
Разработка дизайна внешнего вида готового электронного курса ( курс бизнес-тематики, примерно 120 слайдов). Верстка курса в программе Articulate Soryline. Важно знание программы Articulate Soryline! Как выглядит курс сейчас и пример наших желаний можно посмотреть ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт8 лет назад
5 адресов АГЗС надо разместить на двух страницах, флаере размером 147ммх69мм + выносы по 2 мм.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Разработать баннер для журнала охота и рыбалка, требования к макету прикрепил. За основу нужно взять широко форматный баннер и переделать его под требования которые необходимы для размещения в журнале.Завершен8 лет назад
Есть у нас упаковка в виде тубуса, нужно разработать этикетку для него. В тубусах будут подарки к 23 февраля. Нужно придумать дизайн и сделать это в формате Корела 12-й версии. Требования технические прикладываю. Пример: http://23-f.ru/futbolki/populyarnye-futbolki/podarochnyj-tubus-dlya-futbolki-k-23-fevralya.html , ...Завершен8 лет назад
Нужно подготовить универсальный макет для печати на кружках в Illustrator'е (пример во вложении). Чтобы сам мог менять картинку на кружках, а фон оставался прежним. Так же нужно подготовить более 100 макетов в соответствии с требованиями, примерные ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать рекламную страницу А4 строительной компании. Основной слоган для рекламы: "Запускаем бизнес на максимальные обороты", либо "Поднимаем строительный бизнес на максимальную высоту". В рекламе будут присутствовать небольшие текстовые блоки, подробнее в процессе работы решим. Реклама должна ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать макет для постера и рекламной части календаря. Нужен современный строгий стиль. Так же имеется банк фотографий. При удачном сотрудничестве, будет разработка карманных календарей, календарь пирамидка.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт8 лет назад