Сделать тематический дизайн двухсторонней визитки

Тема визитки -

Общие требования - не мельчить, яркая (не темная), ХОРОШО ЧИТАЕМЫЙ ТЕКСТ, тематическая примеры: http://www.myvizitki.com/obraztsi-vizitok/blog

тех требования:

92х52

формат tiff

цвет модель СМУК

отступы - 5мм

вылеты - 2мм

Что на визитки

Лицевая сторона:

ФИО

Парикмахер-модельер

(пиктограмка телефона) +7 (926) ххх

www.xxx.ru

[email protected]

• Женские, мужские и детские стрижки

• Свадебные и вечерние прически

• Профессиональное плетение кос

• Ламинирование и биозавивка ресниц

• И другие виды парикмахерских услуг

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