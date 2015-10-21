Сделать тематический дизайн двухсторонней визитки

Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок158 просмотров
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Тема визитки - 

Общие требования - не мельчить, яркая (не темная), ХОРОШО ЧИТАЕМЫЙ ТЕКСТ, тематическая примеры: http://www.myvizitki.com/obraztsi-vizitok/blog

тех требования:

92х52

формат tiff

цвет модель СМУК

отступы - 5мм

вылеты - 2мм

Что на визитки

Лицевая сторона:

ФИО

Парикмахер-модельер

(пиктограмка телефона) +7 (926) ххх

www.xxx.ru

[email protected]

• Женские, мужские и детские стрижки

• Свадебные и вечерние прически

• Профессиональное плетение кос

• Ламинирование и биозавивка ресниц

• И другие виды парикмахерских услуг

Обратная сторона:

Дипломированный мастер в сфере красоты, более 14 лет опыта!

Позвоните сейчас и получите на первую услугу 5%

А если у Вас День Рождения, то Ваш подарок 10%

Бесплатная консультация по телефону: +7 (926) ххх

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8 лет назад
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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