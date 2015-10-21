Каталог по материалам

Добрый день!

Нужно сделать каталог по материалом. Ниже указан список материалов которых нужно разместить в каталоге:

Продажа брусчатки (бетонные)

Продажа резиновой брусчатки

Продажа брусчатки 3Д

Продажа брусчатки Средневековая

Продажа тротуарной плитки

Продажа теплоблока

Продажа газоблока

Продажа строительного кирпича

Продажа металлического сайдингов и софитов

Продажа профлиста

Продажа поликарбоната

Продажа кирпича облицовочного

Продажа металлического штакетника

Продажа сплитерного блока

Продажа металлочерепицы

Продажа 3D забор (забор из сварной сетки)

Продажа архитектурных изделий для сада

Продажа мягкой кровли

Каталог будет состоять:

Список продукции

О нас

Перед каждой продукции описание и характеристика с картинками

Сам материал с описанием кратким и картинками.

Каталог нужно сделать очень красивым, удобным и читабельным. Большинство картинок нужно будет искать или брать с сайта производителей. Со своей стороны предоставим максимально все картинки которые есть у нас. Также предоставим текст для каталога. Также предоставим каталоги производителей этих материалов (скан версия).

Укажите пожалуйста срок и стоимость за каталог.

С уважением,

Сырым