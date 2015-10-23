Макет кружки

Нужно подготовить универсальный макет в Illustrator' е для подстановки картинки на кружки.

В макете должны меняться картинка на кружке, заливка кружки внутри и ручка подстановкой цветного фона.

Кружки должны стоять на темном столе/красивом блокноте, задний фон не принципиален, любая офисная обстановка, но не должна отвлекать внимание от кружек.

В приложении примеры макета, пример картинки, которая будет меняться. Примеры цветов кружек.