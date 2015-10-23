Сделать дизайн наклейки на выставочный стенд

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для солидной фирмы необходимо сделать макет квартального календаря на подарки, нестандартный, цепляющий, креативный, но это должно быть бизнес-издание, без фривольных штучек) Наш сайт http://s5.gxgroup.org/ Необходим дизайнер, который окинет взглядом наш сайт и наши работы ...