Дизайн футболок, кофт, шапок (принты)

Хотим разработать несколько предметов брендированной одежды для "магазина на выходе" для клиентов компании Эквесто, но не просто с нанесением лого.

1. Футболки(тематика Алтай), примеры https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716

- карта машрута

- достижение (например, труднодоступный водопад Учар)

- тематическая (например, Чуйский тракт для проехавших его на велосипеде)

2. Кофты с капюшоном (аналогично футболкам)

3. Дождевик (нанесение логотипа) как на футболке (в приложении)

4. Шапки (логотип)

Хотим именно тематические/интересные, простое нанесение лого-это так, от отсутствия фантазии. Фотографии можем предоставить, есть много разных (можно выбирать через teamviewer).

В результате хотим получить готовый макет для того места, где делают футболки))

Оставляйте ваши предложения, будем обсуждать. И ориентируйте по цене, пожалуйста.