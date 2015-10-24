Дизайн футболок, кофт, шапок (принты)

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок159 просмотров
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Хотим разработать несколько предметов брендированной одежды для "магазина на выходе" для клиентов компании Эквесто, но не просто с нанесением лого. 

1. Футболки(тематика Алтай), примеры https://www.google.ru/search?q=golden+gate+t-shirt&newwindow=1&safe=off&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4Z3xhODWyAIVChEsCh37dgNr&biw=1276&bih=716

- карта машрута 

- достижение (например, труднодоступный водопад Учар) 

- тематическая (например, Чуйский тракт для проехавших его на велосипеде) 

2. Кофты с капюшоном (аналогично футболкам) 

3. Дождевик (нанесение логотипа) как на футболке (в приложении) 

4. Шапки (логотип) 

Хотим именно тематические/интересные, простое нанесение лого-это так, от отсутствия фантазии. Фотографии можем предоставить, есть много разных (можно выбирать через teamviewer). 

В результате хотим получить готовый макет для того места, где делают футболки))

Оставляйте ваши предложения, будем обсуждать.  И ориентируйте по цене, пожалуйста.

8 лет назад
forall720
Алексей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад