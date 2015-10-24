Разработка рекламного хенгера для интернет магазина

Доброго времени. Нужно два макета наклейки на микровавтобус (авто белого цвета) размером 90см*46см. На макете нужно разместить логотип, текст, тематичный фон (можно стоковый) и номер телефона. 1. Разработка ППР, ПОС, ПОД и ТК 2. Помощь в сдаче объектов, Оформление ...