Письмо от деда мороза

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок223 просмотра
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Нужно довести до ума либо полностью переделать вот этот макет. Исходник в PSD.

8 лет назад
kaicen
Максим 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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