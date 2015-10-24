Письмо от деда мороза

Нужно нарисовать дизайны трех писем. Оплата за каждое 100р (немного, знаю). Дизайны отдам разным исполнителям. Ссылка на мокапы - https://moqups.com/[email protected]/ZVzMNOgR (3 страницы там)
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Нужно довести до ума либо полностью переделать вот этот макет. Исходник в PSD.
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