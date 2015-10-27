Нужно сделать сделать визитку. Визитка должна сочетать в себе деловой стиль с креативностью (чтобы она ярко выделялась среди других) и солидностью. Вот пример такого рода визитки прикреплен к заданию. Под (или Над) моим именем (более точно смогу сказать когда увижу макет визитки) написать: Привлечение инвестиций в стартапы и действующий бизнес. Мое имя, емейл и телефон, который нужно будет написать сообщу исполнителю.