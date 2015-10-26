Дизайн программы.

Нужно нарисовать дизайны трех писем. Оплата за каждое 100р (немного, знаю). Дизайны отдам разным исполнителям. Ссылка на мокапы - https://moqups.com/[email protected]/ZVzMNOgR (3 страницы там)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оформить программу в спортивном виде, стиле
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