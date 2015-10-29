Разработка этикетки алкогольной продукции

Нужно отрисовать в векторе логотип и сделать макет дисконтной карты по ТЗ во вложении. Нужно представить несколько вариантов шрифтов на лицевой и обратной стороне. Тех требования: Корел, Фотошоп, Иллюстратор растровые изображения не менее 300dpi дообрезной формат 91*57, послеобрезной формат ...