Разработка этикетки алкогольной продукции

$25
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки570 просмотров
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#1$25

Конкурс на разработку дизайна для бренда алкогольнойпродукции.  

Требуетсяв рамках конкурса: разработать концептдизайна этикета (этикетка, контрэтикетка,

колпак) предварительно для одной формы бутылки. Стоимость по проекту

будет оплачена победителю после предоставления рабочих файлов в соответствии с

техническими требованиями типографииДалее  победитель  адаптирует этикетку  длянескольких видов продукции и объема (всего 6 этикеток) стоимость с победителем  согласовывается отдельно.

8 лет назад
NZR-by
38 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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