Дизайн настольного календаря "домик"

Добрый день!

Необходимо сделать 3 варианта дизайна настольного календаря "домик" на 2016 год. Тематика календаря: исторический по старым фото с выборов, можно что-то связанное с проведением выборов (историческое) или что-то около этого. От вас пока не нужен полноценный дизайн, нужны три идеи и наброски подставки календаря и одного двух перекидных листов.

Характеристики календаря: формат в готовом виде: 148,5х210

От вас цена. Срок до обеда воскресенья.